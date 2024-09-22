После запуска КАБов в Запорожье раздались взрывы

Пока не подтверждено, что взрывы были именно из-за авиабомб. Ранее не сообщалось об ударах РФ по областному центру именно этим видом вооружения

Запорожье (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Запорожье раздавались взрывы после того, как россияне запустили управляемые авиабомбы.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

22:37. Воздушные силы сообщили о пусках авиабомб в Запорожской области.

23:04. Военные призвали жителей Запорожья идти к укрытиям.

В ту же минуту в Запорожье прогремели взрывы, сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

23:28. Отбой тревоги в области.

Других подробностей нет, также нет официальных подтверждений, что взрывы были именно из-за авиабомб.

До этого не сообщалось о российских ударах КАБами непосредственно по областному центру.

Ранее, поздно вечером 17 сентября, оккупанты впервые за последние месяцы ударили КАБами по населенным пунктам Запорожской области. Была массированная атака по Камышевской общине, из-за этого погибли два человека, пятеро ранены

Уже в ночь на 19 сентября РФ четырежды ударила по Запорожскому району – в частности, снова по Камышевахе.

20 сентября глава ОВА сообщил, что РФ третью ночь подряд атаковала КАБами Камышеваху в 15 км от Запорожья.

Россияне регулярно бьют авиабомбами по украинским городам. Так, вечером 21 сентября россияне ударили по Харькову: авиабомбой попали по жилой многоэтажке. Утром стало известно, что россияне ударили ФАБ-250, пострадал 21 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Россияне атаковали Славянск Донецкой области – попали по жилому сектору, предварительно, авиабомбой. Пострадали три местных жительницы.

Читайте также: Россияне ударили по Краматорску – ранены пять человек, в тяжелом состоянии 16-летняя девушка