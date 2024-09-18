РФ массированно ударила КАБами в 15 км от Запорожья. Такого не было почти пол года – ОВА
Иван Федоров (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Россия впервые за последние месяцы применила по населенным пунктам Запорожской области управляемые авиабомбы. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава областной военной администрации Иван Федоров.

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Комментируя массированный удар КАБами территории Камышеваской общины, Федоров отметил, что это была "необычная активизация" врага.

"Такого не было последние четыре-пять месяцев. Враг не обстреливал КАБами прифронтовые населенные пункты Запорожской области", – сказал Федоров.

Он сообщил, что РФ выпустила по меньшей мере восемь КАБов по Камышевской общине, находящейся буквально в 15-20 км от областного центра.

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