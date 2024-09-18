Росія масовано вдарила КАБами в 15 км від Запоріжжя. Такого не було майже пів року – ОВА

Іван Федоров (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Росія вперше за останні місяці застосувала по населених пунктах Запорізької області керовані авіабомби. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Коментуючи масований удар КАБами території Комишуваської громади пізно ввечері 17 вересня, Федоров зазначив, що це була "незвичайна активізація" ворога.

"Такого не було останні чотири-п’ять місяців. Ворог не обстрілював КАБами прифронтові населені пункти Запорізької області", – сказав Федоров.

Він повідомив, що РФ випустила щонайменше вісім КАБів по Комишуваській громаді, що розташована буквально у 15-20 км від обласного центру.

18 вересня Сумська ОВА повідомила про прильоти "шахедів" по енергооб'єктах.

Вночі росіяни атакували ракетами й дронами: ППО збила 46 "шахедів", один безпілотник полетів у Росію.

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