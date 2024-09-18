Росія масовано вдарила КАБами в 15 км від Запоріжжя. Такого не було майже пів року – ОВА
Росія вперше за останні місяці застосувала по населених пунктах Запорізької області керовані авіабомби. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Коментуючи масований удар КАБами території Комишуваської громади пізно ввечері 17 вересня, Федоров зазначив, що це була "незвичайна активізація" ворога.
"Такого не було останні чотири-п’ять місяців. Ворог не обстрілював КАБами прифронтові населені пункти Запорізької області", – сказав Федоров.
Він повідомив, що РФ випустила щонайменше вісім КАБів по Комишуваській громаді, що розташована буквально у 15-20 км від обласного центру.
- 18 вересня Сумська ОВА повідомила про прильоти "шахедів" по енергооб'єктах.
- Вночі росіяни атакували ракетами й дронами: ППО збила 46 "шахедів", один безпілотник полетів у Росію.
Читайте також: СБУ: У Запоріжжі знешкодили агентурну групу РФ, до якої входила співробітниця оборонного заводу