Росіяни вночі атакували ракетами й дронами: ППО збила 46 "шахедів", один – полетів в Росію

Полювання на "шахеди" (Фото: Володимир Зеленський/Facebook)

У ніч проти 18 вересня росіяни атакували українські регіони авіаційними ракетами й ударними безпілотниками, збити вдалося більшість повітряних цілей окупантів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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За інформацією військових, росіяни завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованої частини Херсонської області та 52 ударними безпілотниками із районів Курська та Єйська.

В результаті протиповітряного бою збито 46 "шахедів". Крім того, п’ять дронів локаційно втрачені, ще один – полетів у Росію.

Також внаслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби ракети не досягли цілей. Однак є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

Ввечері 17 вересня росіяни масовано атакували Запорізьку область, внаслідок чого є двоє загиблих і пʼятеро поранених.

У ніч проти 18 вересня російські окупанти атакували "шахедами" енергетичні об’єкти Сум.

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