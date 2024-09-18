Россияне ночью атаковали ракетами и дронами: ПВО сбила 46 "шахедов", один – улетел в РФ

Охота на "шахеды" (Фото: Владимир Зеленский/Facebook)

В ночь на 18 сентября россияне атаковали украинские регионы авиационными ракетами и ударными беспилотниками, сбить удалось большинство воздушных целей оккупантов. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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По информации военных, россияне нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Херсонской области и 52 ударными беспилотниками из районов Курска и Ейска.

В результате противовоздушного боя сбиты 46 "шахедов". Кроме того, пять дронов локационно потеряны, еще один – полетел в Россию.

Также в результате работы средств радиоэлектронной борьбы ракеты не достигли целей. Однако есть повреждение сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

Вечером 17 сентября россияне массированно атаковали Запорожскую область, в результате чего есть двое погибших и пятеро раненых.

В ночь на 18 сентября российские оккупанты атаковали "шахедами" энергетические объекты Сум.

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