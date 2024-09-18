Россия атаковала КАБами Камышевахскую общину под Запорожьем: есть погибшие и раненые

Иллюстративный скриншот из видео Минобороны РФ

Вечером 17 сентября россияне массированно атаковали Запорожскую область, в результате чего, по предварительным данным, есть двое погибших и пятеро раненых. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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Пострадала Камышевахская община – там повреждены несколько частных домов и инфраструктурный объект. Идет поиск людей под завалами.

С 21:18 Воздушные силы сообщали о пусках вражеских управляемых авиабомб в Запорожской области. В это время около 10 взрывов было слышно и в самом областном центре, сообщил журналист LIGA.net.

В ночь на 17 сентября Россия атаковала Украину ударными дронами. Удалось сбить 34 "шахеда" из 51. Еще 12 были локационно потеряны и два вернулись в РФ.

Днем 17 сентября российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Харькову, в результате чего пострадали четверо спасателей.

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