Россия атаковала полусотней ударных дронов: большая часть сбита, два вернулись в РФ
В ночь на 17 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Удалось сбить 34 "шахеда", сообщили Воздушные силы ВСУ.
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Радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 51 ударный беспилотник из направлений Курска, Приморско-Ахтарска и крымского мыса Чауда.
В результате противовоздушного боя сбиты 34 ударных БпЛА, а вследствие активного противодействия средств радиоэлектронной борьбы еще 12 "шахедов" локационно потеряны в нескольких регионах Украины. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
В частности, Сумская ОВА сообщала о массовой атаке "шахедами". В Сумах нет света, из-за чего вода подается с пониженным давлением. Также из-за отсутствия электроэнергии на маршрутах не курсируют троллейбусы.
- Россия почти каждую ночь атакует Украину "шахедами". В ночь на 16 сентября силам ПВО удалось сбить 53 ударных дрона из 56.
- Под обстрелами российской армии находилась гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.