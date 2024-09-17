Россия атаковала полусотней ударных дронов: большая часть сбита, два вернулись в РФ

Воздушные силы отчитались о результатах ночной работы ПВО в пяти областях

Охота на "шахеды" (Фото: Telegram Зеленского)

В ночь на 17 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Удалось сбить 34 "шахеда", сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 51 ударный беспилотник из направлений Курска, Приморско-Ахтарска и крымского мыса Чауда.

В результате противовоздушного боя сбиты 34 ударных БпЛА, а вследствие активного противодействия средств радиоэлектронной борьбы еще 12 "шахедов" локационно потеряны в нескольких регионах Украины. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В частности, Сумская ОВА сообщала о массовой атаке "шахедами". В Сумах нет света, из-за чего вода подается с пониженным давлением. Также из-за отсутствия электроэнергии на маршрутах не курсируют троллейбусы.