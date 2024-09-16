Ночью Россия запустила по Украине более полусотни дронов из Курска и Ейска

Основным направлением удара была Киевская область, ПВО отработала еще в девяти областях

Иллюстративное фото - Telegram Алексея Кулебы

В ночь на 16 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами". Силам противовоздушной обороны удалось сбить 53 ударных дрона, сообщают Воздушные силы ВСУ.

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С 20:00 15 сентября по 06:00 16 сентября радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 56 ударных дронов россиян. Пуски совершались из Курска и Ейска.

Основным направлением удара была Киевская область.

Отражали воздушное нападение украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

Сбиты 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах. Предварительно обошлось без пострадавших и последствий.