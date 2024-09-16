Вночі Росія запустила по Україні понад півсотні дронів з Курська та Єйська

Основним напрямком удару була Київська область, ППО відпрацювала ще в дев'ятьох областях

Ілюстративне фото - Telegram Олексія Кулеби

У ніч проти 16 вересня Росія вчергове атакувала Україну "шахедами". Силам протиповітряної оборони вдалося збити 53 ударні дрони, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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З 20:00 15 вересня до 06:00 16 вересня радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних дронів росіян. Пуски здійснювались із Курська та Єйська.

Основним напрямком удару була Київська область.

Відбивали повітряний напад українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах. Попередньо, обійшлось без постраждалих та наслідків.