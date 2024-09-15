Росіяни двічі вдарили КАБами по фермі під Гуляйполем – загинуло троє працівників: фото

Атака сталася 14 вересня, тепер стало відомо, чим саме атакували окупанти, та з'явилися фото

Фото: Нацполіція

14 вересня росіяни вдарили по фермі біля Гуляйполя у Запорізькій області – загинуло троє людей, була пожежа та руйнування. Про це повідомила національна поліція.

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За даними правоохоронців, окупанти двічі ударили КАБами по території фермерського господарства у районі Гуляйполя.

Через обстріл зайнялася пожежа – полум'я зруйнувало господарські споруди й будівлю ферми, пише Нацполіція.

Російський удар убив трьох працівників підприємства 41, 59 та 61 років, поліціянти задокументували воєнний злочин РФ.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Про атаку стало відомо ще 14 вересня, але тоді не уточнювалася приблизна локація, не публікували фото й не повідомляли про озброєння, яким били окупанти.

Мапа: Deepstate

Увечері 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Одеському району, через атаку загинуло подружжя, є постраждала. Попередньо, РФ використала ракету з касетною бойовою частиною.

Росіяни двічі били по Харкову ввечері 14 та вночі 15 вересня – була пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління в поліклініці.

У ніч проти 15 вересня на Миколаївщині Сили оборони збили три "шахеди" – унаслідок падіння уламків є пошкодження цивільного підприємства, виникла пожежа на складах.

Загалом, уночі росіяни атакували двома "Іскандерами-М" і керованою авіаракетою Х-59 – останню вдалося збити Силам оборони, а також знищити 10 із 14 "шахедів".

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