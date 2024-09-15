Росіяни двічі вдарили КАБами по фермі під Гуляйполем – загинуло троє працівників: фото
14 вересня росіяни вдарили по фермі біля Гуляйполя у Запорізькій області – загинуло троє людей, була пожежа та руйнування. Про це повідомила національна поліція.
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За даними правоохоронців, окупанти двічі ударили КАБами по території фермерського господарства у районі Гуляйполя.
Через обстріл зайнялася пожежа – полум'я зруйнувало господарські споруди й будівлю ферми, пише Нацполіція.
Російський удар убив трьох працівників підприємства 41, 59 та 61 років, поліціянти задокументували воєнний злочин РФ.
Про атаку стало відомо ще 14 вересня, але тоді не уточнювалася приблизна локація, не публікували фото й не повідомляли про озброєння, яким били окупанти.
- Увечері 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Одеському району, через атаку загинуло подружжя, є постраждала. Попередньо, РФ використала ракету з касетною бойовою частиною.
- Росіяни двічі били по Харкову ввечері 14 та вночі 15 вересня – була пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління в поліклініці.
- У ніч проти 15 вересня на Миколаївщині Сили оборони збили три "шахеди" – унаслідок падіння уламків є пошкодження цивільного підприємства, виникла пожежа на складах.
- Загалом, уночі росіяни атакували двома "Іскандерами-М" і керованою авіаракетою Х-59 – останню вдалося збити Силам оборони, а також знищити 10 із 14 "шахедів".
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