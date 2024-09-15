Россияне дважды ударили КАБами по ферме под Гуляйполем – погибли три работника: фото
Фото: Нацполиция

14 сентября россияне ударили по ферме под Гуляйполем в Запорожской области – погибли три человека, был пожар и разрушения. Об этом сообщила национальная полиция.

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По данным правоохранителей, оккупанты дважды ударили КАБами по территории фермерского хозяйства в районе Гуляйполя.

Из-за обстрела начался пожар – пламя разрушило хозяйственные постройки и здание фермы, пишет Нацполиция.

Российский удар убил троих работников предприятия 41, 59 и 61 года, полицейские задокументировали военное преступление РФ.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

Об атаке стало известно еще 14 сентября, но тогда не уточнялась приблизительная локация, не публиковали фото и не сообщали о вооружении, которым били оккупанты.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

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