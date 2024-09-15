Россияне дважды ударили КАБами по ферме под Гуляйполем – погибли три работника: фото

Атака произошла 14 сентября, теперь стало известно, чем именно атаковали оккупанты, и появились фото

Фото: Нацполиция

14 сентября россияне ударили по ферме под Гуляйполем в Запорожской области – погибли три человека, был пожар и разрушения. Об этом сообщила национальная полиция.

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По данным правоохранителей, оккупанты дважды ударили КАБами по территории фермерского хозяйства в районе Гуляйполя.

Из-за обстрела начался пожар – пламя разрушило хозяйственные постройки и здание фермы, пишет Нацполиция.

Российский удар убил троих работников предприятия 41, 59 и 61 года, полицейские задокументировали военное преступление РФ.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Об атаке стало известно еще 14 сентября, но тогда не уточнялась приблизительная локация, не публиковали фото и не сообщали о вооружении, которым били оккупанты.

Карта: Deepstate

Вечером 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Одесскому району, из-за атаки погибли супруги, есть пострадавшая. Предварительно РФ использовала ракету с кассетной боевой частью.

Россияне дважды били по Харькову вечером 14 и ночью 15 сентября – был пожар в учебном заведении, повреждено остекление в поликлинике.

В ночь на 15 сентября в Николаевской области Силы обороны сбили три "шахеда" – в результате падения обломков есть повреждения гражданского предприятия, возник пожар на складах.

В целом ночью россияне атаковали двумя "Искандерами-М" и управляемой авиаракетой Х-59 – последнюю удалось сбить Силам обороны, а также уничтожить 10 из 14 "шахедов".

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