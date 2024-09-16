Росія увосьме за вересень атакувала дронами Київ, два десятки вдалося збити

Навколо столиці збили близько 20 ворожих безпілотників, обійшлося без постраждалих та руйнувань

Київ (Фото: ЕРА/Олег Петрасюк)

В ніч проти 16 вересня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками типу Shahed, Сили протиповітряної оборони уразили близько 20 дронів. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Місцева влада наголосила, що ця, восьма за вересень дронова атака, була масованою.

Повітряна тривога в столиці тривала близько 3,5 годин приблизно з 02:00. На Київ російські "шахеди" рухалися з різних напрямків і різними групами.

Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БпЛА. За даними оперативного зведення, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

У ніч проти 2 вересня 2024 року росіяни комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті й балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.

У ніч проти 7 вересня російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками, всі було збито. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі, втім обійшлося без руйнувань і постраждалих.

У ніч проти 9 вересня російські війська здійснили чергову дронову атаку на Київ, усі ворожі безпілотники вдалося збити.

12 вересня Сили оборони збили всі ворожі дрони на підступах до Києва.

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