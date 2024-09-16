Россия восьмой раз за сентябрь атаковала дронами Киев, два десятка удалось сбить

Вокруг столицы сбили около 20 вражеских беспилотников, обошлось без пострадавших и разрушений

Киев (Фото: ЕРА/Олег Петрасюк)

В ночь на 16 сентября российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками типа Shahed, Силы противовоздушной обороны поразили около 20 дронов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Местные власти подчеркнули, что эта, восьмая за сентябрь дроновая атака, была массированной.

Воздушная тревога в столице длилась около 3,5 часов примерно с 2 часов. На Киев российские "шахеды" двигались по разным направлениям и разными группами.

Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы около двух десятков БпЛА. По данным оперативной сводки, обошлось без пострадавших и разрушений.

В ночь на 2 сентября 2024 года россияне комбинированно атаковали Киев, применив крылатые и баллистические ракеты. Над столицей уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.

В ночь на 7 сентября российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками, все были сбиты. В результате падения обломков возникли пожары, но обошлось без разрушений и пострадавших.

В ночь на 9 сентября российские войска совершили очередную дроновую атаку на Киев, все вражеские беспилотники удалось сбить.

12 сентября Силы обороны сбили все вражеские дроны на подступах к Киеву.

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