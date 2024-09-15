В Киеве ухудшилось качество воздуха: власти призвали ограничить пребывание на улице

Киевлянам и гостям столицы предоставили рекомендации до улучшения ситуации

Киев (Иллюстративное фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за природных пожаров в области. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

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Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха являются природные пожары в Киевской области и погодные условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в слое воздуха.

До улучшения ситуации рекомендовано:

→ закрыть окна;

→ ограничить пребывание на улице;

→ пить много воды;

→ если есть воздухоочиститель, то включить его на максимальную мощность.

Ранее ухудшение в столице качества воздуха фиксировалось в начале сентября.

9 сентября ГСЧС сообщила, что в Киевской области продолжается ликвидация пожара на открытой территории. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки, отметили спасатели.

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