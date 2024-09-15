В Одессе сильный ливень – подтоплено и затруднено движение на некоторых улицах: фото

В Одессе сильный ливень – подтоплено и затруднено движение на некоторых улицах: фотодополнено
В Одессе произошел сильный ливень – некоторые улицы затопило. Власти сообщили об усложнении движения из-за непогоды.
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Сначала, в 10:47, городской совет сообщил об усложнении движения транспорта по улицам Небесной сотни, Балковской и Евгения Чикаленко (ранее – академика Вильямса).
Но уже через две минуты стало известно: нет проезда по улицам Чикаленко и Семьи Глодан (экс-Ильфа и Петрова).
Также дежурят аварийные бригады коммунальных служб, заявила мэрия.
На 11:20 также известно о подтоплении и осложнениях движения на академика Глушко, Химическом угол Промышленной и Инглези.
ДОПОЛНЕНО. На 11:35 затруднено движение еще на: Варненской, Церковной угол Атамана Чепиги, Приморской угол Газового переулка и Пятой станции Фонтана.
Некоторые улицы, например Балковскую, традиционно топит во время сильных ливней.
На фото от горсовета видно, как коммунальщики чистят ливневки во время самого ливня:
К моменту публикации в Одессе еще гремело, но дождь шел менее обильно, чем до этого.
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