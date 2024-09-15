В Одессе сильный ливень – подтоплено и затруднено движение на некоторых улицах: фото

На фото от горсовета коммунальщики чистят ливневки во время самого ливня

Фото: Telegram Одесса официально

В Одессе произошел сильный ливень – некоторые улицы затопило. Власти сообщили об усложнении движения из-за непогоды.

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Сначала, в 10:47, городской совет сообщил об усложнении движения транспорта по улицам Небесной сотни, Балковской и Евгения Чикаленко (ранее – академика Вильямса).

Но уже через две минуты стало известно: нет проезда по улицам Чикаленко и Семьи Глодан (экс-Ильфа и Петрова).

Также дежурят аварийные бригады коммунальных служб, заявила мэрия.

На 11:20 также известно о подтоплении и осложнениях движения на академика Глушко, Химическом угол Промышленной и Инглези.

ДОПОЛНЕНО. На 11:35 затруднено движение еще на: Варненской, Церковной угол Атамана Чепиги, Приморской угол Газового переулка и Пятой станции Фонтана.

Некоторые улицы, например Балковскую, традиционно топит во время сильных ливней.

На фото от горсовета видно, как коммунальщики чистят ливневки во время самого ливня:

Фото: Telegram Одесса официально

Фото: Telegram Одесса официально

Фото: Telegram Одесса официально

К моменту публикации в Одессе еще гремело, но дождь шел менее обильно, чем до этого.

Фото: Telegram Одесса официально

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