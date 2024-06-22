Сильная гроза повалила деревья и оборвала линии электропередачи во Львове – фото

Самый большой город на западе Украины накрыла мощная гроза с ливнем

Фото: Патрульная полиция

В субботу, 22 июня, во Львове сильный ветер во время грозы повалил деревья и оборвал линии электропередачи.

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Патрульная полиция Львовской области сообщила, что на Городоцкой улице упало дерево, полностью перекрывшее две полосы движения.

Однако львовские паблики сообщают, что есть случаи падения деревьев во многих других местах. В некоторых районах выпал град.

Фото: Varta1

Фото: Varta1

Из-за непогоды несколько маршрутов электротранспорта (трамваи №6 и №7, троллейбусы №20, №30 и №33) временно перестали курсировать, один (троллейбус №32) сменил маршрут.

Фото: Varta1

Фото: Varta1

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во Львове работает штаб по ликвидации последствий урагана. В городе собирают информацию о поваленных деревьях и поврежденных крышах.