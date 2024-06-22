Сильна гроза повалила дерева та обірвала лінії електропередачі у Львові – фото
У суботу, 22 червня, у Львові сильний вітер під час грози повалив дерева та обірвав лінії електропередачі.
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Патрульна поліція Львівської області повідомила, що на Городоцькій вулиці впало дерево, яке повністю перекрило дві смуги руху.
Проте львівські пабліки повідомляють, що є випадки падіння дерев у багатьох інших місцях. У деяких районах випав град.
Через негоду кілька маршрутів електротранспорту (трамваї №6 і №7, тролейбуси №20, №30 і №33) тимчасово перестали курсувати, один (тролейбус №32) змінив маршрут.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові працює штаб з ліквідації наслідків буревію. У місті збирають інформацію про повалені дерева та пошкоджені дахи.