В Одесі сильна злива – підтоплено й ускладнено рух на деяких вулицях: фото

В Одесі сильна злива – підтоплено й ускладнено рух на деяких вулицях: фотодоповнено
В Одесі сталася сильна злива – деякі вулиці затопило. Влада повідомила про ускладнення руху через негоду.
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Спочатку, о 10:47, міська рада повідомила про ускладнення руху транспорту по вулицях Небесної сотні, Балківській та Євгена Чикаленка (раніше – академіка Вільямса).
Але вже за дві хвилини стало відомо: немає проїзду по вулицях Чикаленка та Сім'ї Глодан (екс-Ільфа та Петрова).
Також чергують аварійні бригади комунальних служб, заявила мерія.
На 11:20 також відомо про підтоплення й ускладнення руху на академіка Глушка, Хімічній, ріг Промислової та Інглезі.
ДОПОВНЕНО. На 11:35 ускладнено рух ще на: Варненській, Церковній, ріг Отамана Чепіги, Приморській, ріг Газового провулка та П'ятій станції Фонтану.
Деякі вулиці, як-от, Балківську, традиційно топить під час сильних злив.
На фото від міськради видно, як комунальники чистять ливнівки під час самої зливи:
На момент публікації в Одесі ще гриміло, але дощ ішов менш рясно, аніж до цього.
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