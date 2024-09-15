В Одесі сильна злива – підтоплено й ускладнено рух на деяких вулицях: фото

На фото від міськради комунальники чистять ливнівки під час самої зливи

Фото: Telegram Одеса офіційно

В Одесі сталася сильна злива – деякі вулиці затопило. Влада повідомила про ускладнення руху через негоду.

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Спочатку, о 10:47, міська рада повідомила про ускладнення руху транспорту по вулицях Небесної сотні, Балківській та Євгена Чикаленка (раніше – академіка Вільямса).

Але вже за дві хвилини стало відомо: немає проїзду по вулицях Чикаленка та Сім'ї Глодан (екс-Ільфа та Петрова).

Також чергують аварійні бригади комунальних служб, заявила мерія.

На 11:20 також відомо про підтоплення й ускладнення руху на академіка Глушка, Хімічній, ріг Промислової та Інглезі.

ДОПОВНЕНО. На 11:35 ускладнено рух ще на: Варненській, Церковній, ріг Отамана Чепіги, Приморській, ріг Газового провулка та П'ятій станції Фонтану.

Деякі вулиці, як-от, Балківську, традиційно топить під час сильних злив.

На фото від міськради видно, як комунальники чистять ливнівки під час самої зливи:

Фото: Telegram Одеса офіційно

Фото: Telegram Одеса офіційно

Фото: Telegram Одеса офіційно

На момент публікації в Одесі ще гриміло, але дощ ішов менш рясно, аніж до цього.

Фото: Telegram Одеса офіційно

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