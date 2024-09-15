У Києві погіршилась якість повітря: влада закликала обмежити перебування на вулиці
У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря через природні пожежі в області. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
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Ймовірною причиною погіршення стану повітря є природні пожежі в Київській області та погодні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
До поліпшення ситуації рекомендовано:
→ закрити вікна;
→ обмежити перебування на вулиці;
→ пити багато води;
→ якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимальну потужність.
- Раніше погіршення у столиці якості повітря фіксувалося на початку вересня.
- 9 вересня ДСНС повідомила, що у Київській області триває ліквідація пожежі на відкритій території. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки, зазначили рятувальники.
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