У Києві погіршилась якість повітря – триватиме до 6-8 вересня

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Наразі у Києві такі метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у повітрі – і триватиме це до 6-8 вересня, повідомив Укргідрометцентр.

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За його даними, з 2 вересня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню у приземному шарі повітря шкідливих домішок.

Так, 3-5 вересня рівень забруднення діоксидом азоту досягло 5-8 середньодобових гранично-допустимих концентрацій у районах Бессарабської, Галицької площ, вулиць Довженка, Каунаської, Скляренка, Берестейського проспекту, свідчать дані постів спостереження.

Прогноз Укргідрометцентру каже, що такі умови (спекотна погода без опадів) та рівень забруднення (з тенденцією до зростання) утримаються в столиці ще до 6-8 вересня.

Діоксид (двоокис) азоту — надзвичайно отруйний газ червоно-бурого кольору, що виділяється під час високотемпературного згоряння. Він впливає на дихальні шляхи та легені, а також викликає зміни у складі крові. Діоксид азоту присутній у вихлопних газах машин та димі від спалювання мазуту, гасу, пропану, природного газу та деревини. Він є головною причиною смогу.

Раніше погіршення у столиці повітря через підвищену концентрацію діоксиду азоту фіксувалося 1 та 2 липня. Супутник NASA показав, що це було видно з орбіти. Також 24-28 липня у Києві липня діоксиду азоту був на критичному рівні.

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