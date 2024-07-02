У Києві погіршилась якість повітря – негативно впливатиме на самопочуття людей
У Києві 2 липня у повітрі буде підвищена концентрація діоксиду азоту – це негативно впливатиме на самопочуття містян. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація із посиланням на Укргідрометцентр.
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За даними метеорологів, впродовж дня у Києві концентрація діоксиду азоту сягне гранично допустимих значень.
Температура у столиці сягне позначки + 32 градуси, а суха та спекотна погода сприяє накопиченню й інших забруднювальних речовин у приземному шарі повітря, пояснюють фахівці.
Людей закликали бути уважними та обережними – медики радять не проводити багато часу на сонці, рекомендують частіше вживати воду та робити у приміщеннях вологе прибирання.
- Про погіршення якості повітря у Києві 1 та 2 липня Укргідрометцентр попередив учора.
- Натомість у Київській міській державній адміністрації (цивільній) спростували цю заяву із посиланням на систему моніторингу якості повітря у столиці.
- Військова та цивільна адміністрація у Києві – дві різні інституції. У лютому Верховна Рада навіть створила тимчасову спецкомісію, аби розслідувати діяльність міської влади Києва та напрацювати відповідні зміни у закон про столицю.
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