В Киеве ухудшилось качество воздуха – будет негативно влиять на самочувствие людей

Киев (Фото: Depositphotos)

В Киеве 2 июля в воздухе будет повышенная концентрация диоксида азота – это будет негативно влиять на самочувствие горожан. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По данным метеорологов, в течение дня в Киеве концентрация диоксида азота достигнет предельно допустимых значений.

Температура в столице достигнет отметки + 32 градуса, а сухая и жаркая погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, объясняют специалисты.

Людей призывали быть внимательными и осторожными – медики советуют не проводить много времени на солнце, рекомендуют чаще употреблять воду и делать в помещениях влажную уборку.

СПРАВКА. Диоксид (двуокись) азота – чрезвычайно ядовитый газ красно-бурого цвета, выделяющийся при высокотемпературном сгорании. Он оказывает влияние на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения в составе крови. Диоксид азота присутствует в выхлопных газах машин и дыме от сжигания мазута, керосина, пропана, природного газа и древесины. Он является главной причиной смога. Диоксид (двуокись) азота – чрезвычайно ядовитый газ красно-бурого цвета, выделяющийся при высокотемпературном сгорании. Он оказывает влияние на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения в составе крови. Диоксид азота присутствует в выхлопных газах машин и дыме от сжигания мазута, керосина, пропана, природного газа и древесины. Он является главной причиной смога.

Об ухудшении качества воздуха в Киеве 1 и 2 июля Укргидрометцентр предупредил вчера.

В Киевской городской государственной администрации (гражданской) опровергли это заявление со ссылкой на систему мониторинга качества воздуха в столице.

Военная и гражданская администрация в Киеве – два разных института. В феврале Верховная Рада даже создала временную спецкомиссию, чтобы расследовать деятельность городских властей Киева и наработать соответствующие изменения в законе о столице.

Читайте также: Утром Кривой Рог накрыло облако, АрселорМиттал сообщил об отключении электричества – фото