В Киеве ухудшилось качество воздуха – будет негативно влиять на самочувствие людей
В Киеве 2 июля в воздухе будет повышенная концентрация диоксида азота – это будет негативно влиять на самочувствие горожан. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.
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По данным метеорологов, в течение дня в Киеве концентрация диоксида азота достигнет предельно допустимых значений.
Температура в столице достигнет отметки + 32 градуса, а сухая и жаркая погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, объясняют специалисты.
Людей призывали быть внимательными и осторожными – медики советуют не проводить много времени на солнце, рекомендуют чаще употреблять воду и делать в помещениях влажную уборку.
- Об ухудшении качества воздуха в Киеве 1 и 2 июля Укргидрометцентр предупредил вчера.
- В Киевской городской государственной администрации (гражданской) опровергли это заявление со ссылкой на систему мониторинга качества воздуха в столице.
- Военная и гражданская администрация в Киеве – два разных института. В феврале Верховная Рада даже создала временную спецкомиссию, чтобы расследовать деятельность городских властей Киева и наработать соответствующие изменения в законе о столице.
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