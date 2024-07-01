Синоптики заявили об ухудшении воздуха в Киеве – КГГА опровергает

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Укргидрометцентр предупредил об ухудшении качества воздуха в Киеве 1-2 июля, что негативно повлияет на самочувствие горожан. В городской государственной администрации столицы информацию о загрязнении воздуха опровергли: повышение концентрации диоксида азота не фиксируется.

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"До конца дня 1 июля и в течение суток 2 июля в Киеве концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей", – написал Укргидрометцентр.

Как добавляют специалисты, жаркая, сухая и маловетреная погода способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

Синоптики рекомендовали часто употреблять воду, сделать влажную уборку и вентилировать помещение, находиться в парковых зонах – подальше от автомобильных и железных дорог.

Фото: Укргидрометцентр

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В администрации Киева заявили: на вечер 1 июля индекс качества воздуха в столице преимущественно очень низкий – значит, качество воздуха в норме.

Также городская система мониторинга качества воздуха не фиксирует превышения концентрации диоксида азота, сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.

КГГА призвала не распространять недостоверную информацию и следить за текущим состоянием качества воздуха в приложении Киев Цифровой.

Фото: КГГА

СПРАВКА Диоксид (двуокись) азота – чрезвычайно ядовитый газ красно-бурого цвета, выделяющийся при высокотемпературном сгорании. Он оказывает влияние на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения в составе крови. Диоксид азота присутствует в выхлопных газах машин и дыме от сжигания мазута, керосина, пропана, природного газа и древесины. Он является главной причиной смога. Диоксид (двуокись) азота – чрезвычайно ядовитый газ красно-бурого цвета, выделяющийся при высокотемпературном сгорании. Он оказывает влияние на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения в составе крови. Диоксид азота присутствует в выхлопных газах машин и дыме от сжигания мазута, керосина, пропана, природного газа и древесины. Он является главной причиной смога.

23 июня в Кривом Роге видели облако дыма: на металлургическом комбинате АрселорМиттал произошло внезапное отключение производственных мощностей. Фиксировался повышенный уровень загрязнения воздуха, который затем выровнялся.

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