Синоптики заявили об ухудшении воздуха в Киеве – КГГА опровергает
Укргидрометцентр предупредил об ухудшении качества воздуха в Киеве 1-2 июля, что негативно повлияет на самочувствие горожан. В городской государственной администрации столицы информацию о загрязнении воздуха опровергли: повышение концентрации диоксида азота не фиксируется.
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"До конца дня 1 июля и в течение суток 2 июля в Киеве концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей", – написал Укргидрометцентр.
Как добавляют специалисты, жаркая, сухая и маловетреная погода способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.
Синоптики рекомендовали часто употреблять воду, сделать влажную уборку и вентилировать помещение, находиться в парковых зонах – подальше от автомобильных и железных дорог.
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В администрации Киева заявили: на вечер 1 июля индекс качества воздуха в столице преимущественно очень низкий – значит, качество воздуха в норме.
Также городская система мониторинга качества воздуха не фиксирует превышения концентрации диоксида азота, сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.
КГГА призвала не распространять недостоверную информацию и следить за текущим состоянием качества воздуха в приложении Киев Цифровой.
- 23 июня в Кривом Роге видели облако дыма: на металлургическом комбинате АрселорМиттал произошло внезапное отключение производственных мощностей. Фиксировался повышенный уровень загрязнения воздуха, который затем выровнялся.
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