Синоптики заявили про погіршення повітря у Києві – КМДА спростовує

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Укргідрометцентр попередив про погіршення якості повітря у Києві 1-2 липня, що негативно впливатиме на самопочуття містян. У Київській міській державній адміністрації інформацію про забруднення повітря спростували: підвищення концентрації діоксиду азоту не фіксують.

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"До кінця дня 1 липня та протягом доби 2 липня у місті Києві концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей", – написав Укргідрометцентр.

Як додають фахівці: спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню забруднювальних речовин у приземному шарі повітря.

Синоптики рекомендували часто вживати воду, зробити вологе прибирання та вентилювати приміщення, перебувати у паркових зонах – якомога далі від автомобільних доріг та залізниць.

Фото: Укргідрометцентр

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Натомість в адміністрації Києва заявили: на вечір 1 липня індекс якості повітря у столиці переважно дуже низький – отже, якість повітря в нормі.

Також міська система моніторингу якості повітря не фіксує перевищення концентрації діоксиду азоту, повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

КМДА закликала не поширювати недостовірну інформацію та слідкувати за поточним станом якості повітря у застосунку Київ Цифровий.

Фото: КМДА

ДОВІДКА Діоксид (двоокис) азоту — надзвичайно отруйний газ червоно-бурого кольору, що виділяється під час високотемпературного згоряння. Він впливає на дихальні шляхи та легені, а також викликає зміни у складі крові. Діоксид азоту присутній у вихлопних газах машин та димі від спалювання мазуту, гасу, пропану, природного газу та деревини. Він є головною причиною смогу. Діоксид (двоокис) азоту — надзвичайно отруйний газ червоно-бурого кольору, що виділяється під час високотемпературного згоряння. Він впливає на дихальні шляхи та легені, а також викликає зміни у складі крові. Діоксид азоту присутній у вихлопних газах машин та димі від спалювання мазуту, гасу, пропану, природного газу та деревини. Він є головною причиною смогу.

23 червня у Кривому Розі бачили хмару диму: на металургійному комбінаті АрселорМіттал сталося раптове відключення виробничих потужностей. Фіксувався підвищений рівень забруднення повітря, який потім вирівнявся.

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