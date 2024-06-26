У Києві через спеку ввели обмеження на рух вантажівок

Обмеження триватимуть з 10:00 до 22:00 з 27 червня до 1 липня, стосується машин загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь більш як 7 тонн

Ілюстративне фото: EPA

У зв'язку зі спекою у Києві обмежать рух великовагового автотранспорту, повідомляє Державна адміністрація столиці.

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Обмеження триватимуть з 10:00 до 22:00 з 27 червня до 1 липня, зазначили у Київавтодорі.

Прогноз Укргідрометцентру анонсує: у ці дні очікується підвищення температури повітря вище +28 градусів.

Тому, пояснює КМДА, вводяться обмеження для вантажівок загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь більш як 7 тонн, щоб зберегти дорожнє покриття на вулицях і шляхах міста.

Контроль за дотриманням обмежень здійснюватиме Управління патрульної поліції Києва.

Розпорядження, згідно з яким вводяться ці обмеження, КМДА ухвалила ще у 2012 році.

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