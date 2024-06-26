В Киеве из-за жары ввели ограничения на движение грузовиков

Ограничения продлятся с 10:00 до 22:00 с 27 июня по 1 июля, касается машин общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн

Иллюстративное фото: EPA

В связи с жарой в Киеве ограничат движение тяжеловесного автотранспорта, сообщает Государственная администрация столицы.

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Ограничения продлятся с 10:00 до 22:00 с 27 июня по 1 июля, отметили в Киевавтодоре.

Прогноз Укргидрометцентра анонсирует: в эти дни ожидается повышение температуры воздуха выше +28 градусов.

Поэтому, поясняет КГГА, вводятся ограничения для грузовиков общим весом более 24 тонн и погрузкой на ось свыше 7 тонн, чтобы сохранить дорожное покрытие на улицах и путях города.

Контроль соблюдения ограничений будет осуществлять Управление патрульной полиции Киева.

Распоряжение, согласно которому вводятся эти ограничения, КГГА приняла еще в 2012 году.

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