Вранці Кривий Ріг накрила хмара, АрселорМіттал повідомило про відключення електрики – фото

Наразі якість повітря оцінюється як добра, про надзвичайну ситуацію не повідомлялося

Фото: Telegram

У Кривому Розі вранці бачили хмару диму: на металургійному комбінаті АрселорМіттал сталося раптове відключення виробничих потужностей. Наразі ситуація контрольована, передає повідомлення підприємства 24 канал.

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Вранці у Кривому Розі місцеві бачили хмару диму. АрселорМіттал повідомив, що близько 05:00 сталося раптове відключення частини виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми.

"Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, були в місті", – пояснює підприємство.

Наразі енергопостачання відновлено, ситуація є контрольованою, заявляють у пресслужбі комбінату.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

SaveEcoBot громадської організації "Збережи Дніпро" вранці також показував підвищений рівень забруднення повітря — пік прийшовся на 9 ранку. Рекомендувалося закрити вікна та пити більше води.

Наразі ситуація вирівнялася, і якість повітря оцінюється як добра.

Місцева влада та профільні служби не повідомляли про надзвичайну ситуацію.

Скриншот SaveEcoBot

Скриншот SaveEcoBot

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