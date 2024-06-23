Утром Кривой Рог накрыло облако, АрселорМиттал сообщил об отключении электричества – фото
В Кривом Роге утром видели тучу дыма: на металлургическом комбинате АрселорМиттал произошло внезапное отключение производственных мощностей. Пока ситуация контролируемая, передает сообщение предприятия 24 канал.
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Утром в Кривом Роге местные видели тучу дыма. АрселорМиттал сообщил, что около 05:00 произошло внезапное отключение части производственных мощностей от внешней энергосистемы.
"Производители вынуждены были предпринять ряд кризисных технологических действий для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению, были в городе", – объясняет предприятие.
В настоящее время энергоснабжение возобновлено, ситуация контролируема, заявляют в пресс-службе комбината.
SaveEcoBot общественной организации "Збережи Дніпро" утром также показывал повышенный уровень загрязнения воздуха – пик пришелся на 9 утра. Рекомендовалось закрыть окна и пить больше воды.
Сейчас ситуация выровнялась, и качество воздуха оценивается как хорошее.
Местные власти и профильные службы не сообщали о чрезвычайной ситуации.
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