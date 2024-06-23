Утром Кривой Рог накрыло облако, АрселорМиттал сообщил об отключении электричества – фото

Пока качество воздуха оценивается как хорошее, о чрезвычайной ситуации не сообщалось

Фото: Telegram

В Кривом Роге утром видели тучу дыма: на металлургическом комбинате АрселорМиттал произошло внезапное отключение производственных мощностей. Пока ситуация контролируемая, передает сообщение предприятия 24 канал.

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Утром в Кривом Роге местные видели тучу дыма. АрселорМиттал сообщил, что около 05:00 произошло внезапное отключение части производственных мощностей от внешней энергосистемы.

"Производители вынуждены были предпринять ряд кризисных технологических действий для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению, были в городе", – объясняет предприятие.

В настоящее время энергоснабжение возобновлено, ситуация контролируема, заявляют в пресс-службе комбината.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

SaveEcoBot общественной организации "Збережи Дніпро" утром также показывал повышенный уровень загрязнения воздуха – пик пришелся на 9 утра. Рекомендовалось закрыть окна и пить больше воды.

Сейчас ситуация выровнялась, и качество воздуха оценивается как хорошее.

Местные власти и профильные службы не сообщали о чрезвычайной ситуации.

Скриншот SaveEcoBot

Скриншот SaveEcoBot

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