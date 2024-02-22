Рада создала ВСК по Киеву. Позиция Кличко и депутатов Киевсовета от Слуги народа и УДАРА

Депутат от СН говорит о "кризисе управления", депутат от УДАРА – что "слуги" хотят узурпировать власть в городе, а Кличко напоминает о законопроектах

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба мэра)

Верховная Рада на заседании 22 февраля поддержала создание временной специальной комиссии по расследованию деятельности городских властей Киева. LIGA.net узнала позиции депутатов Киевсовета от Слуги народа и УДАРА по этой ситуации. Впоследствии с заявлением вышел и мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Депутат Киевсовета от СН Ксения Семенова в комментарии LIGA.net заявила, что в Киеве есть "кризис управления".

"Много критической инфраструктуры находится в аварийном состоянии. Команда мэра не справляется с управлением городом. Это видно из того, что приоритеты бюджета на 2024 год никак не коррелируют с рисками, которые есть в Киеве сейчас. Поэтому хорошо, что парламент будет иметь инструмент для того, чтобы разобраться в ситуации", – заявила она.

В то же время Семенова сомневается, что ВСК является эффективным инструментом.

"Нужно было бы наконец-то принять закон о столице, чтобы в Киеве была действительно система самоуправления с разными органами власти. Но, очевидно, на это нет голосов", – отметила депутат.

Читайте также: Нокаут. Трагедия с укрытием закончила шаткое перемирие Зеленского и Кличко: кто победит

Депутат от УДАРА Дмитрий Белоцерковец в комментарии LIGA.net заявил, что действия по созданию ВСК на уровне Рады прежде всего продиктованы политической мотивацией борьбы СН и Офиса президента с мэром Киева Кличко.

"Слуги народа хотят узурпировать власть в столице по команде Офиса президента. Именно для этого они и создали ВСК, чтобы легализовать свои будущие действия. Считаю это инструментом давления на местное самоуправление, целью которого является захват власти в столице. Эта ВСК будет делать политическое шоу, чтобы вывести политическое противостояние "слуг" с киевлянами на новый уровень", – заявил он.

По словам депутата, Киевсовет также будет создавать ВСК с привлечением представителей комиссии Рады, чтобы предложить им провести совместное заседание.

Он выразил уверенность, что Киевсовет готов к конструктивному диалогу с представителями ВСК, но для этого они должны "наконец-то прийти и поговорить с Киевсоветом, а не бегать от него по монополизированному национальному марафону".

Читайте также: Ермак отреагировал на обвинения Кличко в адрес ОП и поговорил с ним по телефону в эфире – диалог

Впоследствии на ситуацию с ВСК отреагировал и мэр Киева.

"Хорошо, что провластные нардепы заинтересовались наконец, тем, как происходит жизнедеятельность Киева во время войны. Когда нужно содержать, ремонтировать, восстанавливать после обстрелов инфраструктуру. Когда нужно предоставлять необходимые сервисы жителям города, обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса. – В условиях, когда в столице забирают больше всего налогов, в условиях нехватки работников на ключевых коммунальных предприятиях, в условиях "кошмаривания" городских властей и постоянных манипуляций, – написал он.

Мэр Киева заявил, что город уже несколько лет ожидает принятия нардепами законопроектов о сохранении культурного наследия, о нарушении комендантского часа, об административной ответственности за недопуск в укрытие и насчет развития территорий города и границ столицы.

Кличко надеется, что нардепы проанализируют и эту ситуацию тоже и помогут Киеву, приняв эти законопроекты. Поэтому, говорит он, рассчитываем на "основательную и эффективную работу" новой временной комиссии.

Читайте также: Киев принял бюджет на 2024 год. Наибольшие расходы – образование и транспорт

Сегодня Рада поддержала создание временной специальной комиссии по расследованию деятельности городских властей Киева.

Решение поддержали 252 парламентария. Главой комиссии стал нардеп от "слуг" Виталий Безгин.

Безгин в комментарии LIGA.net заявил, что Рада планирует наработать изменения к закону о столице в рамках работы ВСК по эффективности функционирования органов публичных властей Киева в период действия правового режима военного положения. По словам Безгина, большинство киевлян не знают, за что отвечает мэр, за что – глава Киевской городской государственной администрации (КГГА), а за что – глава Киевской городской военной администрации (КМВА).

Читайте также: Половина киевлян проголосовали бы за Кличко, если бы состоялись выборы – опрос КМИС