Ермак отреагировал на обвинения Кличко в адрес ОП и поговорил с ним по телефону в эфире
Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обвинения городского головы Киева Виталия Кличко в адрес центральной власти о "препятствиях в работе и давлении". Об этом он сообщил в интервью LB.
Ермаку задали вопрос о том, что Кличко регулярно говорит о том, что ОП "мешает ему работать и лишает полномочий", а с начала большой войны он якобы не общался ни с главой ОП, ни с президентом Владимиром Зеленским.
Он ответил, что много лет знаком с Кличко и считает его "человеком, который очень много сделал для нашего спорта".
"Большой спортсмен. Знаете, мне вообще не очень понятно, как сегодня, когда идет война, в Киеве столько вопросов. Мы увидели, что происходило с бомбоубежищами. И так далее. Это вопрос не только Виталия Владимировича, но, мне кажется, гораздо больше вопросов сегодня и задач, которыми нужно заниматься, а не искать какие-то гипотетические заговоры", — сказал Ермак.
Чиновник заявил, что с начала полномасштабного вторжения несколько раз общался с Кличко по телефону.
Журналистка предложила позвонить Кличко в прямом эфире, Ермак согласился — градоначальник столицы сначала не взял трубку, однако перезвонил в конце интервью, где у них произошел следующий диалог:
Интервьюер: Виталий Владимирович, приветствую! Вы нам в интервью говорили, что с начала войны Андрей Борисович не отвечает на ваши смс, звонки и у вас не было очного общения. Я сейчас об этом спросила у Андрея Борисовича, он возражает. Мы набирали, чтобы разобраться. Хочу понять, что же происходит.
Ермак: Добрый день, Виталий Владимирович.
Кличко: Очень рад ваш голос слышать. Который я уже забыл, как звучит. Андрей Борисович?
Ермак: Звоните, пишите, Виталий Владимирович, всегда готов с вами общаться. Если нужно встретиться, с удовольствием готов с вами встретиться.
- Недавно в Киеве началась проверка укрытий после того, как от обломков сбитой российской ракеты возле закрытого укрытия погибли люди.
- Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей.
- 23 июня прошло заседание СНБО, одной из тем были укрытия и результаты проверок. Данилов накануне не исключал, что будут кадровые решения, а Кличко жаловался на "шквальную кампанию по дискредитации столичной власти".
- По результатам заседания Зеленский сказал: "Выводы неутешительные. Почти по всей стране... Кадровые решения будут".
Читайте также: Нокаут. Трагедия с укрытием закончила шаткое перемирие Зеленского и Кличко: кто победит
Комментарии