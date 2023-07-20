Ермак отреагировал на обвинения Кличко в адрес ОП и поговорил с ним по телефону в эфире

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обвинения городского головы Киева Виталия Кличко в адрес центральной власти о "препятствиях в работе и давлении". Об этом он сообщил в интервью LB.

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Ермаку задали вопрос о том, что Кличко регулярно говорит о том, что ОП "мешает ему работать и лишает полномочий", а с начала большой войны он якобы не общался ни с главой ОП, ни с президентом Владимиром Зеленским.

Он ответил, что много лет знаком с Кличко и считает его "человеком, который очень много сделал для нашего спорта".

"Большой спортсмен. Знаете, мне вообще не очень понятно, как сегодня, когда идет война, в Киеве столько вопросов. Мы увидели, что происходило с бомбоубежищами. И так далее. Это вопрос не только Виталия Владимировича, но, мне кажется, гораздо больше вопросов сегодня и задач, которыми нужно заниматься, а не искать какие-то гипотетические заговоры", — сказал Ермак.

Чиновник заявил, что с начала полномасштабного вторжения несколько раз общался с Кличко по телефону.

Журналистка предложила позвонить Кличко в прямом эфире, Ермак согласился — градоначальник столицы сначала не взял трубку, однако перезвонил в конце интервью, где у них произошел следующий диалог:

Интервьюер: Виталий Владимирович, приветствую! Вы нам в интервью говорили, что с начала войны Андрей Борисович не отвечает на ваши смс, звонки и у вас не было очного общения. Я сейчас об этом спросила у Андрея Борисовича, он возражает. Мы набирали, чтобы разобраться. Хочу понять, что же происходит.

Ермак: Добрый день, Виталий Владимирович.

Кличко: Очень рад ваш голос слышать. Который я уже забыл, как звучит. Андрей Борисович?

Ермак: Звоните, пишите, Виталий Владимирович, всегда готов с вами общаться. Если нужно встретиться, с удовольствием готов с вами встретиться.

Недавно в Киеве началась проверка укрытий после того, как от обломков сбитой российской ракеты возле закрытого укрытия погибли люди.

Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей.

23 июня прошло заседание СНБО, одной из тем были укрытия и результаты проверок. Данилов накануне не исключал, что будут кадровые решения, а Кличко жаловался на "шквальную кампанию по дискредитации столичной власти".

По результатам заседания Зеленский сказал: "Выводы неутешительные. Почти по всей стране... Кадровые решения будут".

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