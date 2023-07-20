Єрмак відреагував на звинувачення Кличка на адресу ОП та поговорив із ним телефоном в ефірі — діалог
Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на звинувачення міського голови Києва Віталія Кличка на адресу центральної влади про "перешкоди у роботі та тиск". Про це він повідомив в інтерв'ю LB.
Єрмаку поставили питання про те, що Кличко регулярно говорить, що ОП "заважає йому працювати і позбавляє повноважень", а з початку великої війни він нібито не спілкувався ні з главою ОП, ані з президентом Володимиром Зеленським.
Він відповів, що багато років знайомий із Кличком і вважає його "людиною, яка дуже багато зробила для нашого спорту".
"Великий спортсмен. Знаєте, мені взагалі не дуже зрозуміло, як сьогодні, коли триває війна, у Києві стільки питань. Ми побачили, що відбувалося з бомбосховищами. І так далі. Це питання не тільки Віталія Володимировича, але, мені здається, набагато більше питань сьогодні та завдань, якими потрібно займатися, а не шукати якихось гіпотетичних змов", — сказав Єрмак.
Чиновник заявив, що з початку повномасштабного вторгнення кілька разів спілкувався з Кличком телефоном.
Журналістка запропонувала зателефонувати Кличку у прямому ефірі, Єрмак погодився — градоначальник столиці спочатку не взяв слухавку, проте перетелефонував наприкінці інтерв'ю, де у них відбувся наступний діалог:
Інтерв'юер: Віталію Володимировичу, вітаю! Ви нам в інтерв'ю говорили, що з початку війни Андрій Борисович не відповідає на ваші смс, дзвінки, і у вас не було очного спілкування. Я зараз про це запитала Андрія Борисовича, він заперечує. Ми набирали, щоб розібратися. Хочу зрозуміти, що відбувається.
Єрмак: Доброго дня, Віталію Володимировичу.
Кличко: Дуже радий ваш голос чути. Який я вже забув, як звучить. Андрій Борисович?
Єрмак: Телефонуйте, пишіть, Віталію Володимировичу, завжди готовий з вами спілкуватися. Якщо потрібно зустрітись, із задоволенням готовий з вами зустрітися.
- Нещодавно у Києві стартувала перевірка укриттів після того, як від уламків збитої російської ракети біля закритого сховища загинули люди.
- Зеленський заявив, що укриття мають бути доступні цілодобово, це обов'язок місцевої влади.
- 23 червня відбулося засідання РНБО, однією з тем були укриття і результати перевірок. Данілов напередодні не виключав, що будуть кадрові рішення, а Кличко скаржився на "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади".
- За результатами засідання Зеленський сказав: "Висновки невтішні. Майже по всій країні... Кадрові рішення будуть".
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