Єрмак відреагував на звинувачення Кличка на адресу ОП та поговорив із ним телефоном в ефірі — діалог

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на звинувачення міського голови Києва Віталія Кличка на адресу центральної влади про "перешкоди у роботі та тиск". Про це він повідомив в інтерв'ю LB.

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Єрмаку поставили питання про те, що Кличко регулярно говорить, що ОП "заважає йому працювати і позбавляє повноважень", а з початку великої війни він нібито не спілкувався ні з главою ОП, ані з президентом Володимиром Зеленським.

Він відповів, що багато років знайомий із Кличком і вважає його "людиною, яка дуже багато зробила для нашого спорту".

"Великий спортсмен. Знаєте, мені взагалі не дуже зрозуміло, як сьогодні, коли триває війна, у Києві стільки питань. Ми побачили, що відбувалося з бомбосховищами. І так далі. Це питання не тільки Віталія Володимировича, але, мені здається, набагато більше питань сьогодні та завдань, якими потрібно займатися, а не шукати якихось гіпотетичних змов", — сказав Єрмак.

Чиновник заявив, що з початку повномасштабного вторгнення кілька разів спілкувався з Кличком телефоном.

Журналістка запропонувала зателефонувати Кличку у прямому ефірі, Єрмак погодився — градоначальник столиці спочатку не взяв слухавку, проте перетелефонував наприкінці інтерв'ю, де у них відбувся наступний діалог:

Інтерв'юер: Віталію Володимировичу, вітаю! Ви нам в інтерв'ю говорили, що з початку війни Андрій Борисович не відповідає на ваші смс, дзвінки, і у вас не було очного спілкування. Я зараз про це запитала Андрія Борисовича, він заперечує. Ми набирали, щоб розібратися. Хочу зрозуміти, що відбувається.

Єрмак: Доброго дня, Віталію Володимировичу.

Кличко: Дуже радий ваш голос чути. Який я вже забув, як звучить. Андрій Борисович?

Єрмак: Телефонуйте, пишіть, Віталію Володимировичу, завжди готовий з вами спілкуватися. Якщо потрібно зустрітись, із задоволенням готовий з вами зустрітися.

Нещодавно у Києві стартувала перевірка укриттів після того, як від уламків збитої російської ракети біля закритого сховища загинули люди.

Зеленський заявив, що укриття мають бути доступні цілодобово, це обов'язок місцевої влади.

23 червня відбулося засідання РНБО, однією з тем були укриття і результати перевірок. Данілов напередодні не виключав, що будуть кадрові рішення, а Кличко скаржився на "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади".

За результатами засідання Зеленський сказав: "Висновки невтішні. Майже по всій країні... Кадрові рішення будуть".

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