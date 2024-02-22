Рада створила комісію для розслідування діяльності Кличка та влади Києва

Віталій Кличко (Фото: Київрада)

Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування діяльності міської влади Києва. Про це повідомив народний депутат від Слуги народу Віталій Безгін.

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За його словами, рішення підтримали 252 парламентарі.

Головою комісії буде сам Безгін.

Влітку 2023 року Кличко заявив про готовність у разі чого бути наступним президентом, проте додав, що говорити про це варто ближче до виборів.

Раніше міського голову столиці та начальника військової адміністрації Сергія Попка було притягнуто до дисциплінарної відповідальності після скандалу з незадовільним станом укриттів у Києві.

Перевірка укриттів у Києві розпочалася після того, як від уламків збитої російської ракети біля закритого укриття загинули люди.

Президент Зеленський заявив, що укриття мають бути доступні цілодобово, це обов'язок місцевої влади.

23 червня 2023 року відбулося засідання РНБО, однією з тем були укриття та результати перевірок. Данілов напередодні не виключав, що будуть кадрові рішення, а Кличко скаржився на "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади".

За результатами засідання Зеленський сказав: "Висновки невтішні. Майже по всій країні... Кадрові рішення будуть".

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