Рада создала комиссию для расследования деятельности Кличко и властей Киева

Виталий Кличко (Фото: Киевсовет)

Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования деятельности городской власти Киева. Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа.

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По его словам, решение поддержали 252 парламентария.

Главой комиссии будет сам Безгин.

Летом 2023 года Кличко заявил о готовности в случае чего быть следующим президентом, однако добавил, что говорить об этом стоит ближе к выборам.

Ранее городской голова столицы и начальник военной администрации Сергей Попко были привлечены к дисциплинарной ответственности после скандала с неудовлетворительным состоянием укрытий в Киеве.

Проверка укрытий в Киеве началась после того, как от обломков сбитой российской ракеты возле закрытого укрытия погибли люди.

Президент Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей.

23 июня 2023 года прошло заседание СНБО, одной из тем были укрытия и результаты проверок. Данилов накануне не исключал, что будут кадровые решения, а Кличко жаловался на "шквальную кампанию по дискредитации столичной власти".

По результатам заседания Зеленский сказал: "Выводы неутешительные. Почти по всей стране... Кадровые решения будут".

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