Рада создала комиссию для расследования деятельности Кличко и властей Киева
Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования деятельности городской власти Киева. Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа.
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По его словам, решение поддержали 252 парламентария.
Главой комиссии будет сам Безгин.
Летом 2023 года Кличко заявил о готовности в случае чего быть следующим президентом, однако добавил, что говорить об этом стоит ближе к выборам.
Ранее городской голова столицы и начальник военной администрации Сергей Попко были привлечены к дисциплинарной ответственности после скандала с неудовлетворительным состоянием укрытий в Киеве.
- Проверка укрытий в Киеве началась после того, как от обломков сбитой российской ракеты возле закрытого укрытия погибли люди.
- Президент Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей.
- 23 июня 2023 года прошло заседание СНБО, одной из тем были укрытия и результаты проверок. Данилов накануне не исключал, что будут кадровые решения, а Кличко жаловался на "шквальную кампанию по дискредитации столичной власти".
- По результатам заседания Зеленский сказал: "Выводы неутешительные. Почти по всей стране... Кадровые решения будут".
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