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У мэра Киева Кличко спросили, хочет ли он все еще быть президентом. Ответ: Я готов на все

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14.07.2023, 19:31
У мэра Киева Кличко спросили, хочет ли он все еще быть президентом. Ответ: Я готов на все - Фото
Виталий Кличко (Фото: КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью главному редактору LB Соне Кошкиной заявил о готовности в случае чего быть следующим президентом, однако добавил, что говорить об этом стоит ближе к выборам.

Отвечая на вопрос, хочет ли он до сих пор быть президентом, Кличко ответил "будут президентские выборы – будем об этом говорить", добавив, что в случае чего готов баллотироваться "в пользу Украины".

"Если потребуются мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я отдам все", – сказал он.

По просьбе дать оценку деятельности президента Владимира Зеленского, мэр Киева заявил, что тот выполняет "очень важную работу в условиях войны как верховный главнокомандующий".

По его убеждению, быть президентом – это "не привилегия, а большая ответственность".

"Я делаю свою работу, потому что считаю, что Украина должна быть демократической и развитой страной", – добавил Кличко.

СПРАВКА. В 2014 году Кличко заявил о намерении баллотироваться в президенты.
"Да, я буду баллотироваться на должность президента Украины. Потому что твердо уверен, что Украине нужно полностью менять правила игры. Должна быть справедливость. Я знаю точно, что это можно сделать", – сказал он в кулуарах парламента.
  • Зеленский в одном из интервью сообщил, что выборы в Украине будут после победы в войне с Россией.

Читайте также: Кличко и Попко получили выговоры из-за укрытия. Согласовано увольнение глав районов Киева

Милана Головань
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