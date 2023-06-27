Кличко и Попко получили выговоры после скандала с укрытиями в Киеве. Уволены главы районов

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко и начальник военной администрации столицы Сергей Попко будут привлечены к дисциплинарной ответственности после скандала с неудовлетворительным состоянием укрытий в Киеве. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

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Кабинет министров решил объявить выговор Кличко и Попко, а также главам Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов.

Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены первые заместители глав Дарницкого и Шевченковского районов.

Кроме того, правительство поддержало проекты распоряжений президента Владимира Зеленского об увольнении главы Деснянской районной государственной администрации Дмитрия Ратникова и главы Святошинской РГА Сергея Павловского.

От временного исполнения обязанностей глав Днепровской и Подольской РГА освобождены Павел Бабий и Сергей Коваленко соответственно.

Проверка укрытий в Киеве началась после того, как от обломков сбитой российской ракеты возле закрытого укрытия погибли люди.

Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей.

23 июня прошло заседание СНБО, одной из тем были укрытия и результаты проверок. Данилов накануне не исключал, что будут кадровые решения, а Кличко жаловался на "шквальную кампанию по дискредитации столичной власти".

По результатам заседания Зеленский сказал: "Выводы неутешительные. Почти по всей стране... Кадровые решения будут".

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