Кличко и Попко получили выговоры после скандала с укрытиями в Киеве. Уволены главы районов
Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко и начальник военной администрации столицы Сергей Попко будут привлечены к дисциплинарной ответственности после скандала с неудовлетворительным состоянием укрытий в Киеве. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.
Кабинет министров решил объявить выговор Кличко и Попко, а также главам Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов.
Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены первые заместители глав Дарницкого и Шевченковского районов.
Кроме того, правительство поддержало проекты распоряжений президента Владимира Зеленского об увольнении главы Деснянской районной государственной администрации Дмитрия Ратникова и главы Святошинской РГА Сергея Павловского.
От временного исполнения обязанностей глав Днепровской и Подольской РГА освобождены Павел Бабий и Сергей Коваленко соответственно.
- Проверка укрытий в Киеве началась после того, как от обломков сбитой российской ракеты возле закрытого укрытия погибли люди.
- Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей.
- 23 июня прошло заседание СНБО, одной из тем были укрытия и результаты проверок. Данилов накануне не исключал, что будут кадровые решения, а Кличко жаловался на "шквальную кампанию по дискредитации столичной власти".
- По результатам заседания Зеленский сказал: "Выводы неутешительные. Почти по всей стране... Кадровые решения будут".
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