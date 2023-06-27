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Кличко та Попко отримали догани через укриття. Узгоджено звільнення голів районів Києва

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27.06.2023, 17:19
Кличко та Попко отримали догани через укриття. Узгоджено звільнення голів районів Києва - Фото
Віталій Кличко (Фото: Київрада)

Голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка та начальника військової адміністрації столиці Сергія Попка буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності після скандалу з незадовільним станом укриттів у Києві. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

Кабінет міністрів вирішив оголосити догану Кличку та Попку, а також головам Голосіївського, Оболонського, Печерського та Солом'янського районів.

Також до дисциплінарної відповідальності буде притягнуто перших заступників голів Дарницького та Шевченківського районів.

Крім цього, уряд підтримав проєкти розпоряджень президента Володимира Зеленського щодо звільнення голови Деснянської районної державної адміністрації Дмитра Ратнікова та голови Святошинської РДА Сергія Павловського.

Від тимчасового виконання обов'язків голів Дніпровської та Подільської РДА звільнено Павла Бабія та Сергія Коваленка відповідно.

  • Перевірка укриттів у Києві розпочалася після того, як від уламків збитої російської ракети біля закритого сховища загинули люди.
  • Зеленський заявив, що укриття мають бути доступні цілодобово, це обов'язок місцевої влади.
  • 23 червня відбулося засідання РНБО, однією з тем були укриття і результати перевірок. Данілов напередодні не виключав, що будуть кадрові рішення, а Кличко скаржився на "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади".
  • За результатами засідання Зеленський сказав: "Висновки невтішні. Майже по всій країні... Кадрові рішення будуть".

Читайте також: Нокаут. Трагедія з укриттям закінчила хитке перемир'я Зеленського та Кличка: хто переможе

Дмитро Гриниченко
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