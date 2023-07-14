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У мера Києва Кличка запитали, чи хоче він все ще бути президентом. Відповідь: Я готовий на все

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14.07.2023, 19:31
У мера Києва Кличка запитали, чи хоче він все ще бути президентом. Відповідь: Я готовий на все - Фото
Віталій Кличко (Фото: КМДА)

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю головній редакторці LB Соні Кошкіній заявив про готовність у разі чого бути наступним президентом, проте додав, що говорити про це варто ближче до виборів.

Відповідаючи на запитання, чи хоче він досі бути президентом, Кличко відповів "будуть президентські вибори – будемо про це говорити", додавши, що у разі чого – готовий балотуватися "на користь Україні".

"Якщо потрібні будуть мої знання, моя енергія, досвід для того, щоб зробити Україну європейською, я віддам все", – сказав він.

На прохання дати оцінку діяльності президента Володимира Зеленського, мер Києва заявив, що той виконує "дуже важливу роботу в умовах війни як верховний головнокомандувач".

На його переконання, бути президентом – це "не привілей, а велика відповідальність".

"Я роблю свою роботу, тому що вважаю що Україна повинна бути демократичною та розвиненою країною", – додав Кличко.

ДОВІДКА. У 2014 році Кличко заявив про намір балотуватися у президенти.
"Так, я буду балотуватися на посаду президента України. Тому що твердо впевнений, що Україні треба повністю змінювати правила гри. Має бути справедливість. Я знаю точно, що це можна зробити", – сказав він у кулуарах парламенту. 

Читайте також: Кличко та Попко отримали догани через укриття. Узгоджено звільнення голів районів Києва

Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвиборипрезидентВіталій Кличкосоня кошкіна
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