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Зеленський: Вибори будуть після перемоги у війні

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22.06.2023, 15:48
Зеленський: Вибори будуть після перемоги у війні - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вибори в Україні будуть після перемоги у війні з Росією. Їхнє проведення неможливо відповідно до законодавства про воєнний стан, розповів президент в інтерв'ю BBC.

Журналіст запитав Зеленського: чи будуть вибори в Україні наступного року.

"Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни", – відповів він.

Зеленський зазначив, що, згідно з законодавством,  вибори повинні відбуватись у мирний час, коли немає війни.

"Я дуже хочу, щоб вже в наступному році був мир і життя було таке, як було до війни", – підсумував він.

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Артем Джеріпа
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Володимир Зеленськийвійнавибори
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