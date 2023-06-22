Зеленський: Вибори будуть після перемоги у війні
22.06.2023, 15:48
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)
Президент Володимир Зеленський повідомив, що вибори в Україні будуть після перемоги у війні з Росією. Їхнє проведення неможливо відповідно до законодавства про воєнний стан, розповів президент в інтерв'ю BBC.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Журналіст запитав Зеленського: чи будуть вибори в Україні наступного року.
"Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни", – відповів він.
Зеленський зазначив, що, згідно з законодавством, вибори повинні відбуватись у мирний час, коли немає війни.
"Я дуже хочу, щоб вже в наступному році був мир і життя було таке, як було до війни", – підсумував він.
- 19 червня 2023 року з'явилось опитування КМІС, за яким 23% респондентів хотіли б замінити чинного президента після перемоги України у війні. За заміну Верховної Ради – майже 70%.
- 22 червня з'явилось соціологічне дослідження, згідно з яким 86% українців вірять у верховного головнокомандувача Зеленського.
Читайте також: Зеленський виступив зі зверненням: РФ готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі