Зеленський: Вибори будуть після перемоги у війні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вибори в Україні будуть після перемоги у війні з Росією. Їхнє проведення неможливо відповідно до законодавства про воєнний стан, розповів президент в інтерв'ю BBC.

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Журналіст запитав Зеленського: чи будуть вибори в Україні наступного року.

"Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни", – відповів він.

Зеленський зазначив, що, згідно з законодавством, вибори повинні відбуватись у мирний час, коли немає війни.