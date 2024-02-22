Рада створила ТСК по Києву. Позиція Кличка та депутатів Київради від Слуги народу й УДАРУ

Депутат від СН говорить про "кризу управління", депутат від УДАРУ – що "слуги" хочуть узурпувати владу в місті, а Кличко нагадує про законопроєкти

Віталій Кличко (Фото: пресслужба мера)

Верховна Рада на засіданні 22 лютого підтримала створення тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування діяльності міської влади Києва. LIGA.net дізналася позиції депутатів Київради від Слуги народу та УДАРУ щодо цієї ситуації. Згодом з заявою вийшов і мер Києва Віталій Кличко.

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Депутатка Київради від СН Ксенія Семенова у коментарі LIGA.net заявила, що у Києві є "криза управління".

"Багато критичної інфраструктури знаходиться в аварійному стані. Команда міського голови не справляється з управлінням містом. Це видно із того, що пріоритети бюджету на 2024 рік геть ніяк не корелюють із ризиками, які є у Києві зараз. Тому добре, що парламент буде мати інструмент для того, щоб розібратися в ситуації", – заявила вона.

Водночас Семенова сумнівається, що ТСК є ефективним інструментом.

"Треба було б нарешті прийняти закон про столицю, щоб в Києві була дійсно система самоврядування з різними органами влади. Але, вочевидь, на це немає голосів", – зазначила депутатка.

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Депутат від УДАРУ Дмитро Білоцерковець у коментарі LIGA.net заявив, що дії зі створення ТСК на рівні Ради насамперед продиктовані політичною мотивацією боротьби СН та Офісу президента з мером Києва Кличком.

"Слуги народу хочуть узурпувати владу в столиці по команді Офісу президента. Саме для цього вони й створили ТСК, щоб легалізувати свої майбутні дії. Вважаю це інструментом тиску на місцеве самоврядування, ціллю якого є захоплення влади у столиці. Ця ТСК буде робити політичне шоу, щоб вивести політичне протистояння "слуг" з киянами на новий рівень", – заявив він.

За словами депутата, Київрада так само створюватиме ТСК з залученням представників комісії Ради, аби запропонувати їм провести спільне засідання.

Він висловив впевненість, що Київрада готова до конструктивного діалогу з представниками ТСК, але для цього вони мають "нарешті прийти та поговорити з Київрадою, а не бігати від неї по монополізованому національному марафону".

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Згодом на ситуацію з ТСК відреагував і мер Києва.

"Добре, що провладні нардепи зацікавилися нарешті тим, як відбувається життєдіяльність Києва під час війни. Коли треба утримувати, ремонтувати, відновлювати після обстрілів інфраструктуру. Коли треба надавати необхідні сервіси мешканцям міста, забезпечувати життєдіяльність мегаполіса. – В умовах, коли у столиці забирають найбільше податків, в умовах нестачі працівників на ключових комунальних підприємствах, в умовах "кошмарення" міської влади і постійних маніпуляцій", – написав він.

Мер Києва заявив, що місто вже декілька років чекає на ухвалення нардепами законопроєктів щодо збереження культурної спадщини, щодо порушення комендантської години, щодо адміністративної відповідальності за недопуск в укриття та щодо розвитку територій міста та меж столиці.

Кличко сподівається, що нардепи проаналізують і цю ситуацію теж та допоможуть Києву, ухваливши ці законопроєкти. Тому, каже він, розраховуємо на "ґрунтовну й ефективну роботу" нової тимчасової комісії.

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Сьогодні Рада підтримала створення тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування діяльності міської влади Києва.

Рішення підтримали 252 парламентарі. Головою комісії став нардеп від "слуг" Віталій Безгін.

Безгін у коментарі LIGA.net заявив, що Рада планує напрацювати зміни до закону про столицю в межах роботи ТСК щодо ефективності функціонування органів публічної влади Києва у період дії правового режиму воєнного стану. За словами Безгіна, більшість киян не знають, за що відповідає мер, за що – голова Київської міської державної адміністрації (КМДА), а за що – голова Київської міської військової адміністрації (КМВА).

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