Перевищення діоксиду азоту. Супутник NASA зафіксував погіршення повітря у Києві – фото

Київ (Фото: ЕРА/Олег Петрасюк)

У Києві 2 липня середньодобовий вміст діоксиду азоту – отруйного газу червоно-бурого кольору – місцями перевищує гранично допустимі концентрації, повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру. Супутник NASA показав, як це виглядає.

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В Укргідрометцентрі наголошують, що це саме середньодобові значення. Аналіз атмосферного повітря проводять у спеціалізованих лабораторіях, а усі дані є "достовірними та перевіреними".

Покращення ситуації із забрудненим повітрям очікується вже 3-4 липня.

ДОВІДКА Діоксид (двоокис) азоту — надзвичайно отруйний газ червоно-бурого кольору, що виділяється під час високотемпературного згоряння. Він впливає на дихальні шляхи та легені, а також викликає зміни у складі крові. Діоксид азоту присутній у вихлопних газах машин та димі від спалювання мазуту, гасу, пропану, природного газу та деревини. Він є головною причиною смогу. Діоксид (двоокис) азоту — надзвичайно отруйний газ червоно-бурого кольору, що виділяється під час високотемпературного згоряння. Він впливає на дихальні шляхи та легені, а також викликає зміни у складі крові. Діоксид азоту присутній у вихлопних газах машин та димі від спалювання мазуту, гасу, пропану, природного газу та деревини. Він є головною причиною смогу.

Супутникове фото: NASA/Укргідрометцентр

Про погіршення якості повітря у Києві 1 та 2 липня Укргідрометцентр попередив учора.

Натомість у Київській міській державній адміністрації (цивільній) спростували цю заяву із посиланням на систему моніторингу якості повітря у столиці.

Військова та цивільна адміністрація у Києві – дві різні інституції. У лютому Верховна Рада навіть створила тимчасову спецкомісію, аби розслідувати діяльність міської влади Києва та напрацювати відповідні зміни у закон про столицю.

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