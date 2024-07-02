Превышение диоксида азота. Спутник NASA зафиксировал ухудшение воздуха в Киеве – фото

Киев (Фото: ЕРА/Олег Петрасюк)

В Киеве 2 июля среднесуточное содержание диоксида азота – ядовитого газа красно-бурого цвета – местами превышает предельно допустимые концентрации, сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. Спутник NASA показал, как это выглядит.

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В Укргидрометцентре подчеркивают, что это именно среднесуточное значение. Анализ атмосферного воздуха проводят в специализированных лабораториях, а все данные "достоверны и проверены".

Улучшение ситуации с загрязненным воздухом ожидается уже 3-4 июля.

СПРАВКА Диоксид (двуокись) азота – чрезвычайно ядовитый газ красно-бурого цвета, выделяющийся при высокотемпературном сгорании. Он оказывает влияние на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения в составе крови. Диоксид азота присутствует в выхлопных газах машин и дыме от сжигания мазута, керосина, пропана, природного газа и древесины. Он является главной причиной смога. Диоксид (двуокись) азота – чрезвычайно ядовитый газ красно-бурого цвета, выделяющийся при высокотемпературном сгорании. Он оказывает влияние на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения в составе крови. Диоксид азота присутствует в выхлопных газах машин и дыме от сжигания мазута, керосина, пропана, природного газа и древесины. Он является главной причиной смога.

Спутниковое фото: NASA/Укргидрометцентр

Об ухудшении качества воздуха в Киеве 1 и 2 июля Укргидрометцентр предупредил вчера.

В Киевской городской государственной администрации (гражданской) опровергли это заявление со ссылкой на систему мониторинга качества воздуха в столице.

Военная и гражданская администрация в Киеве – два разных института. В феврале Верховная Рада даже создала временную спецкомиссию, чтобы расследовать деятельность городских властей Киева и наработать соответствующие изменения в законе о столице.

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