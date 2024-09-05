В Киеве ухудшилось качество воздуха – продлится до 6-8 сентября

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Сейчас в Киеве такие метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в воздухе – и продлится это до 6-8 сентября, сообщил Укргидрометцентр.

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По его данным, со 2 сентября в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию в приземном слое воздуха вредных примесей.

Так, 3-5 сентября уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-8 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах Бессарабской, Галицкой площадей, улиц Довженко, Каунасской, Скляренко, Берестейского проспекта, свидетельствуют данные постов наблюдения.

Прогноз Укргидрометцентра говорит, что такие условия (жаркая погода без осадков) и уровень загрязнения (с тенденцией к росту) удержатся в столице еще до 6-8 сентября.

Диоксид (двуокись) азота – чрезвычайно ядовитый газ красно-бурого цвета, выделяющийся при высокотемпературном сгорании. Он оказывает влияние на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения в составе крови. Диоксид азота присутствует в выхлопных газах машин и дыме от сжигания мазута, керосина, пропана, природного газа и древесины. Он является главной причиной смога.

Ранее ухудшение в столице воздуха из-за повышенной концентрации диоксида азота фиксировалось 1 и 2 июля. Спутник NASA показал, что это было видно с орбиты. Также 24-28 июля в Киеве июля диоксид азота был на критическом уровне.

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