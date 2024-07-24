В Киеве ухудшится воздух: диоксид азота достигнет критического уровня – Укргидрометцентр
В Киеве 24-28 июля ожидается ухудшение качества воздуха – содержание диоксида азота будет на критическом уровне, что может негативно влиять на самочувствие людей. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
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Ведомство ссылается на данные своих стационарных пунктов наблюдения: во вторник, 23 июля, среднесуточное содержание диоксида азота в столичном воздухе приближается и превышает предельно допустимые концентрации.
Но уже с 24 по 28 июля содержание этого ядовитого газа в атмосферу достигнет критического уровня, превысив пять предельно допустимых концентраций – и это может негативно повлиять на самочувствие людей в Киеве, отмечает Укргидрометцентр.
"Жаркая, сухая и маловетренная погода будет способствовать накоплению и других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида) в приземном слое воздуха", – добавляют в сообщении.
В то же время улучшения ситуации специалисты ожидают уже с 29-30 июля.
- Ранее ухудшение в столице воздуха из-за повышенной концентрации диоксида азота фиксировалось 1 и 2 июля. Спутник NASA показал, что это было видно с орбиты.
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