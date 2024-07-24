В Киеве ухудшится воздух: диоксид азота достигнет критического уровня – Укргидрометцентр

Содержание этого ядовитого газа в пять раз превысит предельно допустимые концентрации, но улучшение ожидается уже 29-30 июля

Киев (Фото: Depositphotos)

В Киеве 24-28 июля ожидается ухудшение качества воздуха – содержание диоксида азота будет на критическом уровне, что может негативно влиять на самочувствие людей. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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Ведомство ссылается на данные своих стационарных пунктов наблюдения: во вторник, 23 июля, среднесуточное содержание диоксида азота в столичном воздухе приближается и превышает предельно допустимые концентрации.

Но уже с 24 по 28 июля содержание этого ядовитого газа в атмосферу достигнет критического уровня, превысив пять предельно допустимых концентраций – и это может негативно повлиять на самочувствие людей в Киеве, отмечает Укргидрометцентр.

"Жаркая, сухая и маловетренная погода будет способствовать накоплению и других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида) в приземном слое воздуха", – добавляют в сообщении.

В то же время улучшения ситуации специалисты ожидают уже с 29-30 июля.

СПРАВКА. Диоксид (двуокись) азота – чрезвычайно ядовитый газ красно-бурого цвета, выделяющийся при высокотемпературном сгорании. Он оказывает влияние на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения в составе крови. Диоксид азота присутствует в выхлопных газах машин и дыме от сжигания мазута, керосина, пропана, природного газа и древесины. Он является главной причиной смога. Диоксид (двуокись) азота – чрезвычайно ядовитый газ красно-бурого цвета, выделяющийся при высокотемпературном сгорании. Он оказывает влияние на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения в составе крови. Диоксид азота присутствует в выхлопных газах машин и дыме от сжигания мазута, керосина, пропана, природного газа и древесины. Он является главной причиной смога.

Ранее ухудшение в столице воздуха из-за повышенной концентрации диоксида азота фиксировалось 1 и 2 июля. Спутник NASA показал, что это было видно с орбиты.

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