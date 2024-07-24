У Києві погіршиться повітря: вміст діоксиду азоту досягне критичного рівня – Укргідрометцентр
У Києві 24-28 липня очікується погіршення якості повітря – вміст діоксиду азоту буде на критичному рівні, що може негативно впливати на самопочуття людей. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
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Відомство посилається на дані своїх стаціонарних пунктів спостереження: у вівторок, 23 липня, середньодобовий вміст діоксиду азоту у столичному повітрі наближається та перевищує гранично допустимі концентрації.
Але вже з 24 до 28 липня вміст цього отруйного газу у повітря досягне критичного рівня, перевищивши п'ять гранично допустимих концентрацій – і це може негативно вплинути на самопочуття людей у Києві, наголошує Укргідрометцентр.
"Спекотна, суха та маловітряна погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря", – додають у повідомленні.
Натомість покращення ситуації фахівці очікують вже з 29-30 липня.
- Раніше погіршення у столиці повітря через підвищену концентрацію діоксиду азоту фіксувалося 1 та 2 липня. Супутник NASA показав, що це було видно з орбіти.
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