У Києві погіршиться повітря: вміст діоксиду азоту досягне критичного рівня – Укргідрометцентр

Вміст цього отруйного газу уп'ятеро перевищить гранично допустимі концентрації, але покращення очікується вже 29-30 липня

Київ (Фото: Depositphotos)

У Києві 24-28 липня очікується погіршення якості повітря – вміст діоксиду азоту буде на критичному рівні, що може негативно впливати на самопочуття людей. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Відомство посилається на дані своїх стаціонарних пунктів спостереження: у вівторок, 23 липня, середньодобовий вміст діоксиду азоту у столичному повітрі наближається та перевищує гранично допустимі концентрації.

Але вже з 24 до 28 липня вміст цього отруйного газу у повітря досягне критичного рівня, перевищивши п'ять гранично допустимих концентрацій – і це може негативно вплинути на самопочуття людей у Києві, наголошує Укргідрометцентр.

"Спекотна, суха та маловітряна погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря", – додають у повідомленні.

Натомість покращення ситуації фахівці очікують вже з 29-30 липня.

ДОВІДКА. Діоксид (двоокис) азоту — надзвичайно отруйний газ червоно-бурого кольору, що виділяється під час високотемпературного згоряння. Він впливає на дихальні шляхи та легені, а також викликає зміни у складі крові. Діоксид азоту присутній у вихлопних газах машин та димі від спалювання мазуту, гасу, пропану, природного газу та деревини. Він є головною причиною смогу. Діоксид (двоокис) азоту — надзвичайно отруйний газ червоно-бурого кольору, що виділяється під час високотемпературного згоряння. Він впливає на дихальні шляхи та легені, а також викликає зміни у складі крові. Діоксид азоту присутній у вихлопних газах машин та димі від спалювання мазуту, гасу, пропану, природного газу та деревини. Він є головною причиною смогу.

Раніше погіршення у столиці повітря через підвищену концентрацію діоксиду азоту фіксувалося 1 та 2 липня. Супутник NASA показав, що це було видно з орбіти.

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