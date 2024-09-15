Удар Росії по Харкову. З-під завалів багатоповерхівки дістали тіло жінки

Удар Росії по Харкову. З-під завалів багатоповерхівки дістали тіло жінкидоповнено
З-під завалів багатоповерхового будинку в Харкові, в який 15 вересня влучила російська керована авіабомба, дістали тіло жінки похилого віку. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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"Тож маємо одну загиблу людину та 42 поранених", – написав Терехов.
Він додав, що пожежу в будинку загасили. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.
За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, рятувальники деблокували тіло загиблої з дев’ятого поверху будинку.
Правоохоронці працюють над ідентифікацією тіла, розповів він.
Росіяни вдарили по будинку близько 15:20. Зафіксовано пряме влучання авіаційного боєприпасу між дев’ятим та 10-м поверхом 12-поверхового будинку. За попередніми даними, удар по Харкову був завданий із літака Су-34 керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 з УМПК.
ДОПОВНЕНО О 22:40. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ідентифікація наразі неможлива: тіло майже повністю згоріло. Буде призначена ДНК-експертиза.
Ймовірно, це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок.
- Росіяни двічі били по Харкову ввечері 14 та вночі 15 вересня – була пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління в поліклініці.
- Уночі росіяни атакували Україну двома "Іскандерами-М" і керованою авіаракетою Х-59 – останню вдалося збити Силам оборони, а також знищити 10 із 14 "шахедів".
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