У Харкові кількість травмованих через удар РФ по багатоповерхівці збільшилась до 41

Наслідки удару (Фото: ДСНС Харківської області)

У Харкові зросла кількість постраждалих через російський авіаційний удар по багатоповерховому будинку в Немишлянському районі. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, кількість постраждалих збільшилася до 41. Рятувальна операція на місці російської атаки триває.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що серед травмованих четверо дітей, найменшій дитині – один рік.

Він також повідомив, що найбільших руйнувань, включно з пошкодженням перекриттів, зазнали два під'їзди будинку. Вогонь охопив чотири верхні поверхи. Також пошкоджено щонайменше 12 сусідніх будинків.

На місці працюють газовики, енергетики, волонтери та комунальні служби. Поруч із будинком, в який влучила авіабомба, діє штаб швидкого реагування. У ліцеї №161 навпроти функціонує "Пункт незламності", де постраждалі можуть отримати першу допомогу.

ДОПОВНЕНО О 19:30. Офіс генерального прокурора повідомив, що росіяни вдарили по будинку близько 15:20. Зафіксовано пряме влучання авіаційного боєприпасу між дев’ятим та 10-м поверхом 12-поверхового будинку.

За попередніми даними, удар по Харкову був завданий із літака Су-34 керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 з УМПК з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області РФ.

Фото: ДСНС

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Росіяни двічі били по Харкову ввечері 14 та вночі 15 вересня – була пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління в поліклініці.

Уночі росіяни атакували Україну двома "Іскандерами-М" і керованою авіаракетою Х-59 – останню вдалося збити Силам оборони, а також знищити 10 із 14 "шахедів".

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