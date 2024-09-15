В Харькове количество травмированных из-за удара РФ по многоэтажке увеличилось до 41

Последствия удара (Фото: ГСЧС Харьковской области)

В Харькове возросло количество пострадавших из-за российского авиационного удара по многоэтажному дому в Немышлянском районе. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, количество пострадавших увеличилось до 41. Спасательная операция на месте российской атаки продолжается.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что среди травмированных четверо детей, самому маленькому ребенку – один год.

Он также сообщил, что наибольшие разрушения, включая повреждения перекрытий, получили два подъезда дома. Огонь охватил четыре верхних этажа. Также повреждено по меньшей мере 12 соседних домов.

На месте работают газовики, энергетики, волонтеры и коммунальные службы. Возле дома, в который попала авиабомба, действует штаб быстрого реагирования. В лицее №161 напротив функционирует "Пункт несокрушимости", где пострадавшие могут получить первую помощь.

ДОПОЛНЕНО В 19:30. Офис генерального прокурора сообщил, что россияне ударили по дому около 15:20. Зафиксировано прямое попадание авиационного боеприпаса между девятым и 10-м этажом 12-этажного дома.

По предварительным данным, удар по Харькову был нанесен с самолета Су-34 управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 с УМПК из населенного пункта Томаровка Белгородской области РФ.

Фото: ОГП

Россияне дважды били по Харькову вечером 14 и ночью 15 сентября – был пожар в учебном заведении, повреждено остекление в поликлинике.

Ночью россияне атаковали Украину двумя "Искандерами-М" и управляемой авиаракетой Х-59 – последнюю удалось сбить Силам обороны, а также уничтожить 10 из 14 "шахедов".

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