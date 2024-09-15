Россияне ударили по Харькову: горит многоэтажка, 28 человек травмированы

Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов в направлении города

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Днем в воскресенье, 15 сентября, россияне нанесли удары по Харькову. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

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По словам Терехова, оккупанты попали в многоэтажный жилой дом.

"Пожар, разрушения. Информация о пострадавших позже", — написал он.

Синегубов сообщил, что есть повреждения гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе. По состоянию на 15:35 известно о трех раненых.

Ранее Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Харькова.

ДОПОЛНЕНО В 15:55. Синегубов сообщил, что количество травмированных в результате российского удара возросло до 25. Среди раненых – трое детей.

ДОПОЛНЕНО В 16:05. Терехов заявил, что количество травмированных возросло до 28 человек.

Россияне дважды били по Харькову вечером 14 и ночью 15 сентября – был пожар в учебном заведении, повреждено остекление в поликлинике.

Ночью россияне атаковали Украину двумя "Искандерами-М" и управляемой авиаракетой Х-59 – последнюю удалось сбить Силам обороны, а также уничтожить 10 из 14 "шахедов".

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