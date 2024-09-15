Росіяни вдарили по Харкову: горить багатоповерхівка, 28 людей травмовано
Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Удень в неділю, 15 вересня, росіяни завдали ударів по Харкову. Про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

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За словами Терехова, окупанти поцілили по багатоповерховому житловому будинку.

"Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", – написав він.

Синєгубов повідомив, що є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі. Станом на 15:35 відомо про трьох поранених.

Раніше Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Харкова. 

ДОПОВНЕНО О 15:55. Синєгубов повідомив, що кількість травмованих унаслідок російського удару зросла до 25. Серед поранених – троє дітей.

ДОПОВНЕНО О 16:05. Терехов заявив, що кількість травмованих зросла до 28 людей.

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