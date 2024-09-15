Росіяни вдарили по Харкову: горить багатоповерхівка, 28 людей травмовано

Повітряні сили попереджали про пуски КАБів у напрямку міста

Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Удень в неділю, 15 вересня, росіяни завдали ударів по Харкову. Про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За словами Терехова, окупанти поцілили по багатоповерховому житловому будинку.

"Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", – написав він.

Синєгубов повідомив, що є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі. Станом на 15:35 відомо про трьох поранених.

Раніше Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Харкова.

ДОПОВНЕНО О 15:55. Синєгубов повідомив, що кількість травмованих унаслідок російського удару зросла до 25. Серед поранених – троє дітей.

ДОПОВНЕНО О 16:05. Терехов заявив, що кількість травмованих зросла до 28 людей.

Росіяни двічі били по Харкову ввечері 14 та вночі 15 вересня – була пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління в поліклініці.

Уночі росіяни атакували Україну двома "Іскандерами-М" і керованою авіаракетою Х-59 – останню вдалося збити Силам оборони, а також знищити 10 із 14 "шахедів".

Читайте також: Росіяни двічі вдарили КАБами по фермі під Гуляйполем – загинуло троє працівників: фото