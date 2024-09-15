Удар России по Харькову. Из-под завалов многоэтажки достали тело женщины

В результате российской атаки ранения получили более 40 человек

Дом после атаки (Фото: ГСЧС)

Из-под завалов многоэтажного дома в Харькове, в который 15 сентября попала российская управляемая авиабомба, достали тело пожилой женщины. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Имеем одного погибшего человека и 42 раненых", — написал Терехов.

Он добавил, что пожар в доме потушили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, спасатели деблокировали тело погибшего с девятого этажа дома.

Правоохранители работают над идентификацией тела, рассказал он.

Россияне ударили по дому около 15:20. Зафиксировано прямое попадание авиационного боеприпаса между девятым и 10-м этажом 12-этажного дома. По предварительным данным, удар по Харькову был нанесен с самолета Су-34 управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 с УМПК.

Россияне дважды били по Харькову вечером 14 и ночью 15 сентября – был пожар в учебном заведении, повреждено остекление в поликлинике.

Ночью россияне атаковали Украину двумя "Искандерами-М" и управляемой авиаракетой Х-59 – последнюю удалось сбить Силам обороны, а также уничтожить 10 из 14 "шахедов".

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